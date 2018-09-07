В Ивано-Франковской области взорвали ресторан
Правоохранители за 9 часов задержали группу из 5 человек
фото: Национальная полиция Украины
фото: Национальная полиция Украины
фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала 5 человек, причастных к взрыву в зале ресторана в Косове Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Отмечают, что для раскрытия преступления привлекли спецподразделение "Корд".
Правоохранители за 9 часов задержали группу из 5 человек. Возраст задержанных от 23 до 60 лет. Двое из них жители Косовского района, трое – Закарпатской области.
О происшествии в полицию сообщили 7 сентября около двух часов ночи.
"Неизвестные лица, применяя взрывчатое вещество, путем подрыва повредили помещение ресторана", – установили правоохранители.
По данному факту начато уголовное производство за совершение уголовного преступления по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.
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Задержанным готовят объявление о подозрение, в дальнейшем суд изберет им меру пресечения.
Позже начальник уголовной полиции Ивано-Франковской области Игорь Мартыщук сообщил новые подробности о подрыве ресторана в Косове Ивано-Франковской области.
Он рассказал, что, по мнению работников взрывотехнической службы, взрывчатое вещество могло быть самодельным, а взрывное устройство, установленное в помещении, активировали дистанционно, отмечается на сайте полиции Ивано-Франковской области.
Действие взрывного устройства приравнивается к килограмму тротиловой шашки, добавил Мартыщук.
По его словам, заказчик и посредник преступления – жители Косовщины, а двое исполнителей с Закарпатья. С участием спецподразделения КОРД их задержали в селе Яблуница.
Пятым был сын одного из участников группы, который находился за рулем авто во время задержания. Его не задерживали, поскольку его причастность к самому взрыва еще проверяется.
Полиция также опубликовала видео задержания одного из подозреваемых бойцами спецподразделения КОРД.
Как сообщалось, в Харькове во дворе депутата прогремел взрыв. Сообщается, что 46-летний местный житель ночью услышал хлопок во дворе по месту жительства. Во двор мужчина вышел уже утром, где и обнаружил следы взрыва.
А в Сумской области мужчина пришел попрощаться с бывшей женой и погиб от взрыва гранаты.
Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
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