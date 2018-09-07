В Ивано-Франковской области взорвали ресторан

Правоохранители за 9 часов задержали группу из 5 человек

Полиция задержала 5 человек, причастных к взрыву в зале ресторана в Косове Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечают, что для раскрытия преступления привлекли спецподразделение "Корд".

Правоохранители за 9 часов задержали группу из 5 человек. Возраст задержанных от 23 до 60 лет. Двое из них жители Косовского района, трое – Закарпатской области.

О происшествии в полицию сообщили 7 сентября около двух часов ночи.

"Неизвестные лица, применяя взрывчатое вещество, путем подрыва повредили помещение ресторана", – установили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство за совершение уголовного преступления по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

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Задержанным готовят объявление о подозрение, в дальнейшем суд изберет им меру пресечения.

Позже начальник уголовной полиции Ивано-Франковской области Игорь Мартыщук сообщил новые подробности о подрыве ресторана в Косове Ивано-Франковской области.

Он рассказал, что, по мнению работников взрывотехнической службы, взрывчатое вещество могло быть самодельным, а взрывное устройство, установленное в помещении, активировали дистанционно, отмечается на сайте полиции Ивано-Франковской области.

Действие взрывного устройства приравнивается к килограмму тротиловой шашки, добавил Мартыщук.

По его словам, заказчик и посредник преступления – жители Косовщины, а двое исполнителей с Закарпатья. С участием спецподразделения КОРД их задержали в селе Яблуница.

Пятым был сын одного из участников группы, который находился за рулем авто во время задержания. Его не задерживали, поскольку его причастность к самому взрыва еще проверяется.

Полиция также опубликовала видео задержания одного из подозреваемых бойцами спецподразделения КОРД.

Как сообщалось, в Харькове во дворе депутата прогремел взрыв. Сообщается, что 46-летний местный житель ночью услышал хлопок во дворе по месту жительства. Во двор мужчина вышел уже утром, где и обнаружил следы взрыва.

А в Сумской области мужчина пришел попрощаться с бывшей женой и погиб от взрыва гранаты.

Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.