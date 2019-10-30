В Ивано-Франковской области за ДТП с двумя жертвами будут судить полицейского

ГБР передала в суд обвинения полицейскому за пьяное смертельное ДТП

Иллюстрация / Фото: ГБР

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт относительно полицейского, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, обвинения касаются работника одного из отделений Главного управления Нацполиции Ивано-Франковской области.

В ходе расследования было установлено, что на автодороге Стрый-Черновцы произошло столкновение автомобилей Mazda и Daewoo. За рулем Mazda находился работник полиции в в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель и пассажир Daewoo от полученных травм погибли на месте.

"Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли гибель нескольких лиц", — говорится в сообщении.

В случае, если вина полицейского будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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