На Прикарпатье задержан мужчина, который до смерти забил родственника

/ Фото: pexels.com

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Тело 27-летнего местного жителя с телесными повреждениями было обнаружено в ручье.

Однако работники полиции уже через несколько часов задержали подозреваемого в совершении этого уголовного преступления. Им оказался 25-летний родственник потерпевшего, который в прошлом был судим за совершение имущественных преступлений.

Как установили полицейские, накануне потерпевший с задержанным распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого, хозяин нанес удар ногой в область живота потерпевшему, после чего, гость покинул помещение.

Подвыпивший злоумышленник побежал вслед за родственником, дорогой он продолжал наносить ему удары руками и ногами по телу, причинив тяжкие телесные повреждения. После чего, оставил мужчину возле ручья, где впоследствии наступила смерть потерпевшего.

По факту причинения умышленных тяжких телесных повреждений начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

Также в столице произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram