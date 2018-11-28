В Ивано-Франковской области женщина ради спасения животных переехала в лес

В Ивано-Франсковской области женщина покинула комфортный дом в городе и переехала в лес ради спасения животных. Бывшая учительница истории Ирина Якимив уже два года два года живет в доме посреди леса вместе с тремя десятками собак и полусотней котов.

У каждого животного в приюте есть свое имя и история. Четвероногим женщина помогает годами и ради их спасения переехала в хижину посреди леса. Сначала женщина держала животных в квартире в городе, но два года назад соседи начали откровенно возмущаться из-за большого количества собак и кошек.

Сейчас в приюте Ирины живут тридцать собак и почти полсотни котов. Большинство животных женщине подбрасывают: людей не останавливает высокий забор вокруг дома. Помогает Ирине ее муж. Супруги жалуются, что содержать четвероногих становится все труднее. Ведь собаки и кошки в месяц съедают сотни килограммов кормов. В целом содержание приюта женщине обходится в почти десять тысяч гривен в месяц.

Ранее мы писали о том, что в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных и теперь живет в селе Рябцы под Черниговом. Во дворе своих спасителей живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.

Напомним, вчера Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.