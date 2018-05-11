В Калуше родственники пациентки набросились на врачей с кулаками

В Ивано-Франковской области родственники женщины, доставленной в районную больницу Калуша, набросились с кулаками на охранника и санитарку медучреждения, обвиняя их в том, что больной слишком медленно оказывают помощь.

В свою очередь, медики утверждают, что с момента приезда в больницу около трех часов ночи и до перевозки в реанимацию больной женщины, которая была без сознания, прошло всего четыре минуты.

"Мужчины сразу с порога начали вести себя неадекватно. Они кричали, матерились", – вспомнила Татьяна Луцан, младшая медсестра Калушской райбольницы.

Администрация медучреждения показала журналистам видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщину завозят в приемное отделение, а уже через несколько минут начинается драка.

Пострадавшая санитарка сейчас находится на больничной койке и говорит, что была избита мужем больной: "Он сразу начал бить. Он хотел копнуть в живот, я отвернулась, и он попал мне в бедро".

Вслед за санитаркой под горячую руку попал и охранник, у которого диагностировали ушиб носа, левой скулы с носовым кровотечением.

В свою очередь, родственники пациентки говорят, что женщина потеряла сознание после выпитого на празднике спиртного и таблеток, которые приняла дома. А нервничать их заставили медики, которые якобы не спешили оказывать помощь больной.

"Жена лежала себе сама в той палате, на той кушетке. И никто к ней даже не подходил", – заявил один из участников нападения. При этом и он и его друзья утверждают, что на санитарку руки не подняли, а вот охранник якобы сам спровоцировал конфликт. "Он ее не бил, ничего, просто взял за руку и тянул ее, а она не хотела идти к жене. Охранник начал нас материть, плохими словами обижать", – поведал родственник больной женщины.

Между тем, заместитель главврача Калушской райбольницы Наталья Кинаш пояснила, что "медсестра начала звонить доктору, который находился в реанимации, чтобы он спустился к пациенту, это заняло до четырех минут времени".

В полиции уже открыли уголовное производство. Как заявил Ярослав Серман, заместитель начальника Калушского отделения полиции, нападавшим инкриминируют нанесение "умышленных легких телесных повреждений.

"Но может быть переквалифицировано хулиганство, где наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы", – заявил коп.

Тем временем, пациентка, из-за которой случился конфликт, была выписана из больницы на следующее утро.

Напомним, ранее возле диагностического центра в Киеве неизвестные жестоко избили врача, который открыто заявил о коррупции в медицине.

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