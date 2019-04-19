В Каменце-Подольском прокурор потерял уголовное дело
Папку с документами стащили из его машины
Прокурор Каменец-Подольской местной прокуратуры Хмельницкой области Иван Лысюк наказан за потерю материалов уголовного производства.
Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).
В решении говорится, что в конце прошлого года прокурор на собственном автомобиле поехал в Каменец-Подольский суд, чтобы принять участие в подготовительном заседании.
По дороге прокурор завернул в магазин "Добрыня". Сумку с документами он оставил в машине. Когда же вернулся, обнаружил, что вещи безвозвратно исчезли.
В свою оправдание Лысюк заявил, что понадеялся на сигнализацию в автомобиле. А кроме того, по его словам, потеря документов уголовного производства не помешала арестовать фигуранта дела
КДКП сочла, что прокурор грубо нарушил "Кодекс профессиональной этики". В наказание Лысюку запретили на три месяца переводиться в органы прокуратуры высшего уровня.
Как сообщалось, КДКП уволила херсонского прокурора за пьяную езду.
Также мы сообщали, что в Одессе был разоблачен прокурор-взяточник, связанный с бандитами
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Каменце-Подольском прокурор потерял уголовное дело". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Луцке у председателя избирательного участка украли документы
Женщина оставила пакет с документами без присмотра всего на несколько минут