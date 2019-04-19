В Каменце-Подольском прокурор потерял уголовное дело

Папку с документами стащили из его машины

Фото: Еспресо TV.

Прокурор Каменец-Подольской местной прокуратуры Хмельницкой области Иван Лысюк наказан за потерю материалов уголовного производства.

Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

В решении говорится, что в конце прошлого года прокурор на собственном автомобиле поехал в Каменец-Подольский суд, чтобы принять участие в подготовительном заседании.

По дороге прокурор завернул в магазин "Добрыня". Сумку с документами он оставил в машине. Когда же вернулся, обнаружил, что вещи безвозвратно исчезли.

В свою оправдание Лысюк заявил, что понадеялся на сигнализацию в автомобиле. А кроме того, по его словам, потеря документов уголовного производства не помешала арестовать фигуранта дела

КДКП сочла, что прокурор грубо нарушил "Кодекс профессиональной этики". В наказание Лысюку запретили на три месяца переводиться в органы прокуратуры высшего уровня.

Как сообщалось, КДКП уволила херсонского прокурора за пьяную езду.

Также мы сообщали, что в Одессе был разоблачен прокурор-взяточник, связанный с бандитами

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