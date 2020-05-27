В Карпатах бушует майская метель: появилось фото

В Украине в преддверии лета продолжает бушевать непогода – большинство областей накрыли дожди и грозы, а на Карпаты обрушилась снежная метель. Фото вершины горы Поп Иван в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:20 27.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°С, ветер северо-восточный 11 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", – говорится в сообщении.

Реклама В тренде Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото) Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области. Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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