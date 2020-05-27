Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Карпатах бушует майская метель: появилось фото

27 мая, 13:33

Тина Наринецкая

Горы засыпает снегом уже почти неделю

В Украине в преддверии лета продолжает бушевать непогода – большинство областей накрыли дожди и грозы, а на Карпаты обрушилась снежная метель. Фото вершины горы Поп Иван в Facebook опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

о состоянию на 9:20 27.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -1°С, ветер северо-восточный 11 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, метель", – говорится в сообщении.

Реклама

В тренде
Во Львове простились с защитником Луганского аэропорта: воину было 18 лет (фото)

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото погода Закарпатье снег Карпаты Украина метель погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 27 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятель
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятельЗапад
"Мы на войне" в плачевных условиях: американцы показали работу украинских врачей (видео)Запад
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчину
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчинуЗапад
Во Львове от коронавируса умерла врач: что о ней известно
Во Львове от коронавируса умерла врач: что о ней известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...