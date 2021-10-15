Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили 👑 Мисс Украина-Вселенная
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

В Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 октября, 22:54
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщине стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван
Спасатели ведут поисковую операцию
Спасатели ведут поисковую операцию

На Закарпатье ищут туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр для Суспільне.

Реклама

Спасатели еще 13-го числа в пять утра получили сообщение о пропавшей женщине. Их проинформировали, что ей стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района, и туристка нуждается в помощи.

Читайте также:

По ее словам, личность женщины, а также ее место нахождения, установить пока так и не удалось.

Реклама

Поиски туристки продолжаются.

В горах Грузии погиб украинский альпинист

В Грузии при восхождении на гору Тетнульд (Белая гора, высота — 4869 м) погиб украинец Петр Борис. Причин его смерти не называют.

К сожалению, в этом году отдых в горах Грузии для украинцев выдался тяжелым.

Реклама
  • В конце августа трое украинцев попали под лавинуна горе Казбек (на границе России и Грузии). Они были эвакуированы с горы вертолетом и доставлены в грузинский город Степанцминда. Одному из альпинистов потребовалась госпитализация.
  • В июле во время спуска с покоренной кавказской вершины Тетнульд сорвался со снежного склона на высоте 3,4 км Анатолий Мрачковский. Его на вертолете доставили в местную больницу, однако там констатировали смерть.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

15 октября 1991. Кабмин принял постановление о сохранении средней заработной платы за беременными женщинами...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

96 894

заболело за неделю в Украине

+23%

Вакцинация
По состоянию на 14 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 364 933
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 794 187
Всего введенных доз 14 159 120
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять