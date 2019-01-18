В Карпатах на дорогу сошла лавина: двухметровая снежная гора заблокировала трассу

Дорога была заблокирована двухметровым слоем снега

В Карпатах на дорогу сошла лавина: двухметровая снежная гора заблокировала трассу 2019-01-18T21:33:17+02:00 Запад Дорога была заблокирована двухметровым слоем снега

Ночью в Карпатах снежная лавина сошла на автодорогу "Мукачево-Рогатин", которая соединяет Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. На несколько часов движение в обоих направлениях было заблокировано.

Обошлось без жертв и заблокированных машин, а вскоре дорожники расчистили путь и движение было восстановлено. В то же время из-за резких колебаний температуры опасность схождения новых лавин в Карпатах остается.

.Напомним, что ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум 9 человек. Кроме того, сообщалось о лавине, которая сошла в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, жертвами которой стали два сноубордиста. Кроме того, сообщалось, что в немецкой Баварии пятиметровая лавина накрыла общину Марктшелленберг.

Также в результате схода лавины в районе австрийской деревни Лех погибли трое туристов-горнолыжников. Тела трех граждан Германии 57, 36 и 32 лет были обнаружены под снежными завалами. При этом спасатели занимались розысками их четвертого товарища.

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