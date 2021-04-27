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В Карпатах нашли тело лыжника, которого искали еще с 13 февраля

27 апреля, 20:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После двух месяцев поисков в горах спасатели нашли тело погибшего туриста из Киева – как он потерялся

Горные спасатели нашли тело туриста из Киева, который потерялся в районе горы Гемба еще 13 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вышли в горы кататься на лыжах, но из-за плохой видимости потерялись. А затем в темноте потеряли и друг друга. На следующее утро спасатели нашли первого туриста, он был в нормальном состоянии.

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Второго мужчину искали 21 день, до 5 марта. Когда сошел снег, спасатели продолжили поиски и сегодня нашли его тело в ущелье у подножия горы Жид-Магура.

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После следственных действий тело мужчины доставят в село Березники.

Напомним, для очередной разведки и поиска туриста в воздух поднимали вертолет. Спасательные группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.

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