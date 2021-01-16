В Карпатах нашли заблудившегося туриста (фото)

Вечером 15 января в горах Закарпатья нашли заблудившего мужчину.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"В 21:00 15 января в Службу спасения поступила информация о том, что туристами-волонтерами, которые также помогали в поисках, заблудившегося туриста-львовянина найдено в районе долины Струнга", – говорится в сообщении.
Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в безопасном месте.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах остановился подъемник, на помощь пришли спасатели. Температура воздуха на горе – минус 2 градуса. На спасение людей ушло чуть больше получаса.
Также напомним, в Карпатах спасли иностранного туриста, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу.
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