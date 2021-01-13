В Карпатах нашли заблудившегося туриста-лыжника

Лыжник из Днепра сам вышел на связь со спасателями

В Карпатах на популярном горнолыжном курорте Драгобрат заблудился турист.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 12 января после обеда 35-летний лыжник из Днепра сам вышел на связь со спасателями и попросил помощи. По телефону он рассказал, что не сможет самостоятельно вернуться на базу отдыха из-за плохой видимости.

Также турист указал спасателям свое ориентировочное местонахождение. Искать лыжника поехали шесть специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы на спецавтомобиле.

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Мужчину нашли в 16:10 между горами Стог и Жандарм. После этого путешественника отвезли к его временному месту жительства на Драгобрате. В медицинской помощи турист не нуждался.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах остановился подъемник, на помощь пришли спасатели. Температура воздуха на горе -2 градуса. На спасение людей ушло чуть больше получаса.

Также напомним, в Карпатах спасли иностранного туриста, который заблудился при подъеме на самую высокую точку страны – гору Говерлу.

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