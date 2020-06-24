В Карпатах оползни "съели" излюбленное туристами озеро: что от него осталось (фото)

Паводки в Ивано-Франковской области не только затопили села, но и уничтожили местную достопримечательность. В Верховинском районе из-за оползней исчезло озеро Кривое. Об этом на своей странице в Facebook рассказала местная активистка Янина Лучейко.
По словам женщины, в поселке Кривец сошли три оползни. Два из них произошли вокруг излюбленного туристами озера и уничтожили его.
"Естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош. Интересно, что это озеро образовалось в 2008 году так же во время наводнения", – написала она.
Что касается третьего оползня, то он полностью перегородил дорогу в поселок.
"Люди остались отрезанными. Смещение прошло недалеко от жилого дома", – отметила Янина.
Вот как выглядел водоем до паводка:
Как сообщает местный сайт 0342.ua, озеро Кривое в Верховине образовалось в июле 2008 года из-за горного обвала северо-западной части горы Магурка. Оно было в форме латинской буквы S, и поэтому получило такое название.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты.
Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине
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