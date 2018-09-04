В Карпатах появилась новая приманка для туристов

О необычной Голубой лагуне несколько лет назад знали только местные жители

На Закарпатье из уникальной Голубой лагуны, о которой еще несколько лет назад знали только местные жители, лесники сделали приманку для туристов – желающих увидеть водоем становится все больше, несмотря на то, что дорога к водоему совсем не простая.

Виктория с Дмитрием впервые приехали в Карпаты из Киева, причем они выбирали места, где мало туристов, а о лагуне узнали от знакомых – говорят, что это идеальное место для отдыха с палатками.

"С маленьким ребенком – это классный маршрут, потому что буквально идешь два часа, потом останавливаешься, и отличный пейзаж, река рядом", – призналась туристка из Киева Виктория Мельниченко.

В свою очередь, ее спутник, Дмитрий Костенко, рассказал, что там, где они останавливались, были и навес, и печь, и стол, и скамьи, и было очень хорошо.

Рекреационные пункты по дороге к лагуне появились недавно – их оборудовали лесники. Они хотят, чтобы туристы сюда приезжали, но жалуются на культуру отдыхающих – после выходных вокруг один мусор.

"По всей протяженности маршрута такие оборудовали беседочки, колодцы всюду сделаны, информационные знаки стоят, но основная масса людей все после себя оставляет. Сейчас, после выходных, вывезли восемь мешков мусора", – признался лесничий Иван Юричканич.

Сам маршрут к лагуне начинается в селе Черноголова. Идти к живописному месту – семь с половиной километров пешком по лесной дороге. Вокруг – прохлада, лес и река. Маршрут физически не сложен, но довольно длинный. Главное, чтобы накануне не было осадков, потому что тогда под ногами будет только грязь. Но усилия того стоят – невероятная пейзажная локация восхищает.

Вода с гор падает между двух скал и создает небольшой водопад, а созданный им залив называют Голубой лагуной – когда стоит солнечная погода, водоем имеет удивительный бирюзовый цвет.

Голубая лагуна появилась на реке Лютянка, в этом месте ее глубина достигает четырех метров, а вода прозрачна до самого дна.

"Верхние слои прогреваются где-то до 18-20 градусов, верхний метр. А уже ниже – 14-16. Но она всегда одинаковой температуры, как зимой, так и летом, зимой она кажется более теплой", – рассказал Василий Петрунь, начальник отдела ГП "Великоберезнянское лесное хозяйство", добавляя, что даже летом здесь не каждый рискнет искупаться.

Сейчас лесники планируют оборудовать по дороге к лагуне и небольшие домики, чтобы желающие смогли переночевать, а туристические фирмы уже включают эту лагуну в свои маршруты.

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