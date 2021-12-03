В Карпатах предупредили об угрозе схода лавин: где будет опасно

На высокогорье Карпат 3 и 4 декабря предупредили о значительной снеголавинной опасности.
Об этом сообщили в снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.
Ожидается опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с интенсивным приростом снежного покрова, ожидается:
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- 3-4 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской, в восточной части Закарпатской областей
Кроме того, возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
Таким образом советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается:
- 3-4 декабря – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области
- 5 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской области
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.