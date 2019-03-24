В Карпатах при восхождении на Говерлу травмировалась 80-летняя женщина
При восхождении травмировались 80 и 65-летние туристы
В Ивано-Франковской области спасатели эвакуировали двух туристов – 80-летнюю жительницу Миргорода и 65-летнего львовянина, которые получили травмы при восхождении на Говерлу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В Службу спасения поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Говерла травмировались два человека: жительница города Миргород Полтавской области 1939 года рождения и житель города Львов 1954 года рождения", – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали пострадавших в туристический комплекс "Заросляк", где травмированную женщину передали медицинским работникам, а мужчина направился к месту жительства самостоятельно.
Напомним, ранее в Закарпатской области спасатели нашли тело погибшего под лавиной туриста из Киева. Снежная лавина накрыла трех киевлян возле горы Стог вечером 25 января. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он же помог выбраться и товарищу. После этого они откопали третьего друга, но последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.
Также мы писали о том, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все дома, колыбы и туристические укрытия в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по горам, пока не наткнулся на хижину лесника:
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