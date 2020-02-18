В Карпатах прошел чемпионат по езде в тазиках: видео

Чемпионат по катанию на обычных бытовых мисках прошел на Закарпатье. На горнолыжном курорте Красия впервые вместе с лыжниками и сноубордистами катались энтузиасты на "лаворах". Так на диалекте здесь называют кухонные тазики. 20 участников соревновались за первенство в трех номинациях: самый быстрый и самый длинный спуск, и парное катание в одной миске.

"Желательно, чтобы ваш друг вас как можно сильнее оттолкнул, чтобы это было быстро и феерично. Акция для того, чтобы показать, что в Карпатах есть снег, сюда надо ехать и что здесь можно кататься на всем, чем угодно", – говорит Мария Заболотная, участница соревнований.

Федор Шандор, соорганизатор соревнований, отмечает:

"Это дешевый вид снаряжения. Это не лыжи, которые дороги. Здесь просто надо иметь хорошее настроение". В тренде Россияне на Донбассе стреляли по боевикам "Л/ДНР": ветеран АТО рассказал подробности

Напомним, четыре недели назад в Карпаты таки пришла зима. Новости "Сегодня" публиковали удивительные фото заснеженных гор в облаках.

А вот в остальных регионах в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама