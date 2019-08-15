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В Карпатах пять дней искали заблудившегося 90-летнего дедушку

Сегодня, 03:09

Мужчина ушел из дома еще 10 августа

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Спасатели Закарпатского горного поисково-спасательного отделения вместе с лесниками и местными жителями нашли заблудившегося 90-летнего мужчину из села Розтоки Раховского района, который ушел из дома еще 10 августа. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области в среду, 14 августа.

Сообщение об исчезновении пожилого мужчины поступило в ГСЧС от полиции 12 августа. Его искали два дня, но безрезультатно. Утром, 14 августа, поиски пропавшего продолжились.

В 10:20 спасателям позвонили местные жители и сообщили, что в лесу в трех километрах от села они нашли дедушку. Он был очень истощен и самостоятельно передвигаться не мог.

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Прибывшие на место горные спасатели оказали пострадавшему первую помощь: прежде всего укутали дедушку в термоодеяло и напоили горячим чаем. А дальше транспортировали в село Розтоки и передали под опеку медикам.

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Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат, шли несколько суток.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Карпаты лес спасение дедушка ГСЧС

Источник: Сегодня

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