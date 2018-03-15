В Карпатах сошла снежная лавина
Спасатели зафиксировали сход лавины на горе Брецкул
В горах Ивано-Франковской области 13 марта сошла снежная лавина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"При обследовании лавинных очагов с восточного склона горы Брецкул в Ивано-Франковской области обнаружен сход мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схода – 13 марта между 15 и16 часами", – говорится в сообщении.
Также спасатели отметили, что ущерба лавина не нанесла.
Между тем, по данным синоптиков, угроза схождения лавин в Карпатах сохраняется и на ближайшие дни.
Как мы сообщали ранее, в Новогоднюю ночь в Карпатах сошла огромная лавина.
Тогда, при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области, обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.
Высота отрыва пласта была 1050 метров над уровнем моря, объем – 12 500 кубических метров. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017.
Напомним, в начале декабря 2017 года во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три человека.
А в конце декабря за в швейцарских Альпах трое человек погибли в результате трех разных случаев схода лавины.
Вы сейчас просматриваете новость "В Карпатах сошла снежная лавина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"