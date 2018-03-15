В Карпатах сошла снежная лавина

В горах Ивано-Франковской области 13 марта сошла снежная лавина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"При обследовании лавинных очагов с восточного склона горы Брецкул в Ивано-Франковской области обнаружен сход мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схода – 13 марта между 15 и16 часами", – говорится в сообщении.

Также спасатели отметили, что ущерба лавина не нанесла.

Между тем, по данным синоптиков, угроза схождения лавин в Карпатах сохраняется и на ближайшие дни.

Как мы сообщали ранее, в Новогоднюю ночь в Карпатах сошла огромная лавина.

Тогда, при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области, обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик.

Высота отрыва пласта была 1050 метров над уровнем моря, объем – 12 500 кубических метров. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017.

Напомним, в начале декабря 2017 года во Французских Альпах в результате схода лавины погибли три человека.

А в конце декабря за в швейцарских Альпах трое человек погибли в результате трех разных случаев схода лавины.