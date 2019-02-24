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В Карпатах спасатели из-за непогоды отложили спуск с горы эвакуированных туристов

Сегодня, 02:03

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов привлечены 34 спасателя

Фото: ГСЧС
В Карпатах спасатели из-за непогоды отложили спуск с горы эвакуированных туристов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/1e0/363/5c71e036378dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/1e0/363/5c71e036378dd.jpg Запад Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов привлечены 34 спасателя

Горные спасатели отложили спуск группы спасенных туристов с горы Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл.) на 24 февраля из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, первый пострадавший из группы туристов был транспортирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в 15:45, второй - в 16:19.

"Пострадавшие с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлены в Верховинскую районную больницу. Спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - отметили в ведомстве.

В ГСЧС сообщили, что в горах наблюдается осложнение погодных условий – температура воздуха -22, сильный ветер, нулевая видимость, снежные переметы местами достигают до 1,5-2 м.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

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Тег Карпаты, спасатели, туристы, ГСЧС, спасательная операция

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