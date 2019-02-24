В Карпатах спасатели из-за непогоды отложили спуск с горы эвакуированных туристов
Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов привлечены 34 спасателя
Горные спасатели отложили спуск группы спасенных туристов с горы Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская обл.) на 24 февраля из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, первый пострадавший из группы туристов был транспортирован и передан бригаде скорой медицинской помощи в 15:45, второй - в 16:19.
"Пострадавшие с гипотермией и обморожением конечностей и лица направлены в Верховинскую районную больницу. Спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля", - отметили в ведомстве.
В ГСЧС сообщили, что в горах наблюдается осложнение погодных условий – температура воздуха -22, сильный ветер, нулевая видимость, снежные переметы местами достигают до 1,5-2 м.
Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.
У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.
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