Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,49
29,49
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Карпатах спасатели нашли пять пропавших туристов

2 мая, 10:36

Еще одного человека до сих пор ищут


В Карпатах пятерых туристов, заблудившихся в горах, нашли спасатели. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Сначала спасатели помогли туристу из Днепра, заблудившегося на горе Гимба еще 30 апреля. Потом – вывели в безопасное место группу путешественников из Львова, что полдня блуждали вблизи горы Поп Иван. Еще одного человек, нуждающегося в помощи, до сих пор ищут.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, этой ночью спасенных людей должны были доставить в временное убежище в Закарпатье.

Ранее мы писали о том, что пятеро туристов из Киева заблудились в горах в Ивано-Франковской области 29 апреля. Люди потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района. 

Также, мы рассказывали, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Карпаты, спасатели, туристы, спасение, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Карпатах спасатели нашли пять пропавших туристов". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Карпатах все еще сохраняется снеголавинная опасность – ГСЧС

Сегодня, 09:06

Опасность второго уровня объявлена в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей

ФОТОФАКТ. Снег на Пасху: уникальный вид Карпат

28 апреля, 11:27

Снег выпал на горе Поп-Иван Черногорский

10 причин, почему нужно ехать на отдых в Карпаты

2 апреля, 10:26

Советы от авторов путеводителя The Carpathians Travel Guide

От нелегалов и контрабандистов: пограничники рассказали, как охраняют высокогорье Карпат

27 марта, 19:02

Пограничники признались, что в их работе без лыж и снегоступов – никак

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

Возраст не помеха: женщины, которые стали моделями после 50 лет

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Свитолина в очередной раз доказала, что лучшая

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Вчера, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Стоимость жизни: что могут позволить на свою зарплату украинцы и европейцы

30 апреля, 07:51

Украина оказалась в конце рейтинга по качеству жизни

Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы

30 апреля, 07:37

В Украине наблюдается дисбаланс на рынке труда

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

30 апреля, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

Модели и не только: на кого миллиардеры меняют своих жен

Песня Джамалы попала в ТОП-10 британских чартов

Что делать, если изо рта появился неприятный запах