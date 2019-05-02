В Карпатах спасатели нашли пять пропавших туристов

Еще одного человека до сих пор ищут





Сначала спасатели помогли туристу из Днепра, заблудившегося на горе Гимба еще 30 апреля. Потом – вывели в безопасное место группу путешественников из Львова, что полдня блуждали вблизи горы Поп Иван. Еще одного человек, нуждающегося в помощи, до сих пор ищут.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, этой ночью спасенных людей должны были доставить в временное убежище в Закарпатье.

Ранее мы писали о том, что пятеро туристов из Киева заблудились в горах в Ивано-Франковской области 29 апреля. Люди потеряли ориентировку из-за высоких снежных заносов в районе горы Сивуля, вблизи села Осмолода Рожнятовского района.

Также, мы рассказывали, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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