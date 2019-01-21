В Карпатах спасли туриста из Харьковской области

Связи с мужчиной не было почти двенадцать часов

Фото: ГСЧС

В Карпатах спасли туриста из Харьковской области //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/158/5c45da1580a2e.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/158/5c45da1580a2e.jpg 2019-01-21T16:43:00+02:00 Запад Связи с мужчиной не было почти двенадцать часов

На Закарпатье спасатели отыскали туриста, который заблудился 20 января на склонах горы Гимба, что в Межгорском районе.

"Сообщила о пропаже лыжника в 23:20 его жена. Женщина, сильно переживала. На поиски 35-летнего жителя Харьковской области отправились спасатели двух горных поисково-спасательных отделений из с. Нижние Ворота Воловецкого района и поселка Межгорье. Всего в поисках принимали участие 12 спасателей и 2 единицы техники", – сообщают в ГСЧС.

Уже сегодня в 10:30 мужчина вышел на связь и сообщил свое местонахождение в горах. В этом направлении спасатели и продлили свои поиски. В 11:15 одна из поисково-спасательных групп добралась до туриста и провела к селу Пилипец, где его ждала взволнованная жена.

К счастью, мужчина перед выходом в горы прочитал много полезной литературы о том, что нужно иметь с собой, поэтому оборудовал свой рюкзак всем необходимым. Снаряжение и позволило в Карпатах избежать обморожений и переохлаждения.

Спасатели обращаются к родственникам туристов-экстремалов с просьбой убедить их не испытывать судьбу в погоне за "острыми" ощущениями.

Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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