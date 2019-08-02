/ Фото: ГСЧС

В Карпатах спасли заблудившихся туристов с детьми https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-02T13:36:10+03:00 Запад Четверо жителей Черкасской области сбились с маршрута в горах

На Закарпатье спасли туристов из Черкасской области. Вчера, 1 августа, около 15:00, к спасателям поступило сообщение, что во время прохождения маршрута в районе г. Петрос в Раховском районе, из-за сложных погодных условий, заблудилась группа туристов в составе четырех человек. Все четверо – жители поселка Ирдынь, 1983, 1984, 2008 и 2016 г. рождения.

"На помощь было направлено пять специалистов горного поисково-спасательного отделения с. Лазещина на двух единицах техники", – сообщают в ГСЧС.

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Около 20:30 заблудившихся туристов нашли в районе полонины Шасса горы Петрос. Далее их транспортировали к временному месту жительства в поселка Ясиня Раховского района. Медицинской помощи путешественники не нуждались.

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Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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