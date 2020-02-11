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В Карпатах свирепствует циклон "Кира": завораживающее видео

11 февраля, 17:57

Туристов призывают не отправляться в горы

Атлантический циклон "Кира" принес в Закарпатье сильные осадки и снежный шторм. Пока он бушует на территории высокогорья. В сети публикуют видео непогоды в регионе.

По данным метеоспутника, непогода будет держаться до вечера.

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Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, на горе Поп Иван Черногорский сейчас идет снежный шторм. Спасатели призывают туристов воздержаться о походов в горы.

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Напомним, мы писали, что ранее в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась Ивано-Франковская область. Снег начал падать ночью. Больше всего его выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра. Местные жители чистят от снега дворы. На высокогорных участках и перевалах уже дежурят спасатели и полиция.

Кроме этого, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения работали бригады облэнерго.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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Закарпатье Карпаты непогода осадки циклон

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