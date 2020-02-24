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В Карпатах свирепствует вьюга: намело уже полтора метра снега (фото)

24 февраля, 13:16

Из-за метели видимость ограничена до 30 метров

На Карпаты обрушилась непогода – в высокогорье свирепствует вьюга. Из-за метели видимость ограничена до 30 метров, а снега уже намело до полтора метра. Об этом рассказал начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, сообщает "Укринформ".

"Этот показатель образовался с нарастанием. То есть снег был, немного растаял, а потом несколько дней снова снежило", – рассказал он.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фригович отметил, что циклон вскоре отойдет, но спустя несколько дней ожидается вторая волна.

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"В Карпатах снова будет идти снег, в низменных районах будет дождь и сильный ветер", – добавил Фригович.

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Ранее мы писали, что на Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает из домов крыши и валит на дороги деревья.

Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Украине 24 февраля резко ухудшится. Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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