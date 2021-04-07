В Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом (фото)

Карпаты сегодня, 7 апреля, сильно покрыло снегом. На вершинах гор температура воздуха опустилась до -13.

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Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:20, на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 13 м/с, температура воздуха -13°С, мелкий снег", — говорится в сообщении.

Отметим, Поп Иван Черногорский – одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Довольно холодный март закончился долгожданным весенним потеплением. А вот апрель пришел с дождями и еще принесет температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

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