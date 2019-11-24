Карпаты замело снегом: появились "зимние" фото

В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.
Спасатели отмечают, что снег начал падать еще с 21 ноября, а вчера, 23-го числа, уже прилично укутал гору белой пеленой.
По состоянию на сегодня осадки прекратились, однако температура воздуха морозная – минус 2 градуса.
Как сообщали новости "Сегодня", после недавних морозов в Украине немного потеплеет, хотя на западе, в частности в Ивано-Франсковской области, прогнозировали мокрый снег. Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в воскресенье.
Отметим, что это уже далеко не первый снег в Карпатах. Некое подобие зимы было зафиксировано еще 18 сентября, когда спасатели на горе Поп Иван заметили мелкий снег. Но более существенно Карпаты засыпало снегом в начале октября. Несколько часов на главных горнолыжных курортах страны не прекращался снегопад.
А в последние дни в Украину резко пришли серьезные морозы, ночью даже переваливало за отметку в -10. Особенно от этого пострадала Львовская область. Сильнейший гололед парализовал Львов, что привело к десяткам аварий на дорогах и падению пешеходов.
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