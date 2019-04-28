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ФОТОФАКТ. В Карпатах в день Пасхи выпал снег

28 апреля, 11:27

Снег выпал на горе Поп-Иван Черногорский

Фото: Pixabay

В Карпатах на горе Поп-Иван Черногорский в день Пасхи выпал снег. Такую информацию опубликовали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 08:00 28.04.2019 в г. Поп-Иван Черногорский облачно. Ветер юго-западный 3-4м/с. Температура воздуха + 3 ° С", – говорится в сообщении.

Также ведомство опубликовало фотографию с поста.

Чёрная гора, или Поп-Иван Черногорский— одна из высочайших вершин хребта Черногора, которая находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота горы – 2020,5 метров.

Напомним, мы писали, что день праздника отметится местами мокрой погодой с небольшим понижением температуры. В прогнозе Укргидрометцентра подтверждаются дожди с грозами во всех западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях.

В общем во время майских праздников во всех областях Украины ожидается потепление, сообщили синоптики Укргидрометцентра. 29-30 апреля в Украине временами пройдут дожди, местами грозы, но в южных областях преимущественно будет без осадков. В столице временами пройдет дождь. Температура ночью ожидается 5-10 °, а днем – 10-15 ° тепла.

Напомним, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. В частности, так как в 2019-м Пасха приходится на 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. Рабочий вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине празднуется День труда.

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Тег погода, снег, Карпаты, Пасха

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