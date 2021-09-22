В Карпатах выпал первый снег (фото)

Сейчас температура упала до минус 4

На горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Коллаж "Сегодня"

Первый снег выпал в Карпатах. Случилось это сегодня, 22 сентября.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, ограничена видимость, падает снег.

Ветер Северо-Западный 3-4 метра на секунду", – говориться в сообщении.

Температура -4 ° С.

На горе Поп Иван Черногорский выпал снег. Фото: Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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Также снег выпал на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

На высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат выпал снег. Фото "Сегодня".

Синоптики обещают дожди и похолодание

Сегодня, 22 сентября, осадки прогнозируются практически во всех областях страны. К ним добавится и сильный ветер. Сухо сегодня будет только в Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, в остальных регионах – небольшой дождь. В среднем температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов, теплее всего будет на юге – 12-14 градусов. В столице в этот день прогнозируют 7-9 градусов тепла.

Когда ждать снега по всей Украине?

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Раньше в Украине переход к зиме был плавным, но сейчас сезоны сильно сместились. Несмотря на то, что октябрь может быть очень холодным, в ноябре и декабре может быть плюсовая температура, рассказывает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

"Октябрь в Украине начал содержать процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается", – сказала метеоролог.

По ее словам, в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, украинцев ждет снег с дождем и может образоваться снежный покров.

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