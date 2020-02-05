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В Карпатах выпало полметра снега за сутки

5 февраля, 22:45

На высокогорных участках и перевалах уже дежурят спасатели и полиция

В Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалось, в частности, Ивано-Франковская область. Снег начал падать ночью. Больше всего его выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Местные жители чистят от снега дворы.

"Я уже второй раз чищу. Утром где-то убирала, в восемь часов", – говорит одна из жительниц Ивано-Франковской области.

Большинство автодорог сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Их чистит коммунальная техника.

"Утром было трудно ехать. Сейчас нормально. Уже посыпали, можно ехать", – говорит один из водителей.

Проблемными остаются высокогорные участки и перевалы. Там сейчас дежурят работники полиции и спасатели. Корреспонденты "Сегодня" увидели, что некоторые водители ездят еще на летней резине. Из-за одной из фур, водитель которой не поставил зимнюю резину, образовалась большая пробка.

Больше всего радуются снегу школьники. Играют в снежки.

"И хорошо, что упал. Вода будет, урожай будет. Есть снег – будет все", – говорит один из местных жителей.

Ближе к вечеру снег прекратился. Но синоптики предупреждают о возобновлении осадков – снег будет идти еще минимум два дня.

"Сегодня" писали о том, что ураганный ветер на Закарпатье повалил деревья и остановил фуры.

Также мы рассказывали о последствиях непогоды в Европе.

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погода снег Карпаты синоптики непогода прогноз погоды циклон Ивано-Франковская область синоптик

Источник: Сегодня

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