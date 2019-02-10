В Карпатах заблудились три лыжника из Одессы

Одесских туристов оперативно разыскали сотрудники ГСЧС

В Карпатах за сутки заблудились пятеро туристов. Фото: Сегодня

В Карпатах заблудились три лыжника из Одессы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b30/1ae/5c4b301ae5cd1.png 2019-02-10T17:00:46+02:00 Запад Одесских туристов оперативно разыскали сотрудники ГСЧС

В Карпатах заблудились трое туристов-лыжников, которые спускались с горы Тростян. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"9 февраля в 18:55 спасатели получили сообщение о том, что, спускаясь с горы Тростян, заблудились трое туристов-лыжников: две женщины 1974 года рождения и мужчина 1963 года рождения, жители города Одесса", – говорится в сообщении.

Уже в 19:30 заблудившихся туристов нашли, медицинская помощь им не потребовалась.

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.

Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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