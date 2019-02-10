В Карпатах заблудились три лыжника из Одессы
Одесских туристов оперативно разыскали сотрудники ГСЧС
В Карпатах заблудились трое туристов-лыжников, которые спускались с горы Тростян. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
"9 февраля в 18:55 спасатели получили сообщение о том, что, спускаясь с горы Тростян, заблудились трое туристов-лыжников: две женщины 1974 года рождения и мужчина 1963 года рождения, жители города Одесса", – говорится в сообщении.
Уже в 19:30 заблудившихся туристов нашли, медицинская помощь им не потребовалась.
Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.
Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.
Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Карпатах заблудились три лыжника из Одессы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги