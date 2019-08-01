Все они пытались перейти на сторону Румынии

/ Фото: ГПС

В Карпатах задержали "экзотических" нелегалов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-01T16:59:00+03:00 Запад Все они пытались перейти на сторону Румынии

Сегодня ночью на границе с Румынией пограничники задержать группу из пяти незаконных мигрантов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Заметили правонарушителей возле государственной границы с помощью тепловизора. Поиски возможных нарушителей продолжались по обе стороны границы. Нелегалами оказались граждане Пакистана и Шри-Ланки.

Задержанных пограничники доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, продолжаются мероприятия по установлению их личностей, ведь в путешественников никаких документов не было.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу. Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.

Ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

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