В Карпатах задержали "экзотических" нелегалов

Сегодня ночью на границе с Румынией пограничники задержать группу из пяти незаконных мигрантов. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Заметили правонарушителей возле государственной границы с помощью тепловизора. Поиски возможных нарушителей продолжались по обе стороны границы. Нелегалами оказались граждане Пакистана и Шри-Ланки.
Задержанных пограничники доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, продолжаются мероприятия по установлению их личностей, ведь в путешественников никаких документов не было.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу. Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.
Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.
Ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.
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