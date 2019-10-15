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В карпатском лесу спасли грибника из Израиля

15 октября, 15:45

Мужчина во время «тихой охоты» получил травму

На Закарпатье вчера, 14 октября, бойцам ГСЧС пришлось дважды выходить на помощь неосторожным туристам. В первом случае в помощи нуждался гражданин Израиля 1964 года рождения, который приехал на Закарпатье к друзьям, и вместе с ними решил сходить за грибами. Во время прогулки мужчина неудачно оступился и травмировал ногу. ЧП произошло в лесном массиве возле села Ореховица Ужгородского района. Специалисты Ужгородской горной поисково-спасательной группы, отыскав травмированного, оказали ему первую доврачебную помощь и доставили на носилках в карету экстренной медицинской помощи.

Второй вызов поступил уже к горным поисковикам Рахова. Во время прохождения туристического маршрута в районе долины Выход потерял ориентир житель Запорожья. Заблудившийся сообщил, что находится возле точки спасения RA 045, и в какую сторону идти дальше, не понимает. Ему на помощь отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения Рахова, однако в 23:25 турист вышел на связь со спасателями и сообщил, что по дороге встретил местных жителей, которые сориентировали его на местности.

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат, шли несколько суток.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Закарпатье туристы грибы горы

Источник: Сегодня

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