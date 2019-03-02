В Карпаты идет оттепель: украинцев предупредили о лавинах

Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах

Фото: AFP

В Карпаты идет оттепель: украинцев предупредили о лавинах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e80/b28/5c6e80b281e81.jpg 2019-03-02T11:06:51+02:00 Запад Спасатели объявили третий уровень снеголавинной опасности в Карпатах

В украинских Карпатах с понедельника, 4 марта, ожидается высокая угроза схода лавин. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГЧСЧ) Украины.

Спасатели отметили, что риск схода лавин увеличится из-за оттепели.

"4 марта в связи с оттепелью в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украину идет тепло. 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди. Температура воздуха днем в западных областях от +10 до +12 градусов, в центральных и северных от +6 до +8, на востоке от +3 до +5 градусов, в южных регионах от +7 до +9.

Напомним, в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Карта появилась после случая с киевским туристом Игорем Грищенко, который в начале января 2019 года более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника:

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