В "красном" городе на Закарпатье начались протесты (фото)

В Украине продолжаются протесты в городах, которые внесли в "красную" зону эпидемиологической опасности. В этот раз на акцию против ужесточения карантина вышли жители города Чоп в Закарпатской области.

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Протестующие, как сообщает "Суспильне", с самого утра собрались у здания городского совета.

Люди просят у местных властей не закрывать учебные и общественные учреждения в городе. Обращение с этими требованиями они передали мэру Чопа Валерию Самардаку.

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Напомним, протесты из-за ужесточения карантина начались и в Тернопольской области. Там против усиления противоэпидемических мер митингуют родители: они просят открыть школы и детсады.

Кроме того, недавно в Ивано-Франковске сотни людей вышли на митинг с требованием не лишать их работы, а их детей – возможности ходить в школы. Также бизнесмены пришли под стены областной полиции, требуя не закрывать общественные заведения и не превращать их в банкротов.

А в Черновцах прошла акция "за очное обучение", участники которой требовали от местных властей возобновить занятия в школах.

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