Несмотря на запреты: в "красном" Ивано-Франковске откроют школы

Сначала на учебу выйдут начальные классы

В Ивано-Франковске, который внесли в "красную" карантинную зону, с 21 сентября откроют школы для начальных классов, а с 28 – для всех учеников. За соответствующее решение на внеочередном заседании сессии горсовета проголосовали 32 депутата, сообщили на сайте совета.

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Так, родители учеников призвали депутатов обеспечить детям очную форму обучения в школах и открыть детские сады. В связи с этим горсовет решил с 15 сентября продолжить поэтапное возобновление работы детских садов.

"С 21 сентября – обеспечить работу начальных школ для учащихся 1-4 классов. С 28 сентября – обеспечить работу школ для учащихся 5-9 и 10-11 классов. Ответственность за состояние здоровья возложить на родителей или лиц, их заменяющих. Решение является обязательным для исполнения на территории Ивано-Франковского городского совета", - говорится в решении.

Также предусмотрено, что родители могут обратиться с заявлением о выборе дистанционной формы обучения для детей, и заведение должно ее обеспечить.

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Кстати, ранее об этом решении уже заявлял мэр города Руслан Марцинкив.

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Также недавно мэр Ивано-Франковска выступал против внесения города в "красную" карантинную зону.

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