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В "красном" Тернополе поезда не будут брать пассажиров

5 сентября, 11:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинцы смогут вернуть полную стоимость билета

В связи с тем, что Тернополь внесли в список "красных" эпидемиологических зон карантина, "Укрзализныця" временно отменяет посадку пассажиров на станции в этом городе. Запрет будет действовать с 00:01 7 сентября 2020 года, написали на сайте компании.

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В сообщении отметили, что высадка пассажиров в Тернополе будет по-прежнему разрешена. Так, со станции в Тернополе не будут продаваться билеты на такие поезда:

  • №21/22 Харьков – Трускавец;
  • №12/11 Одесса – Львов;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №136/135 Снятын – Одесса – Черновцы;
  • №108/107 Одесса – Ужгород;
  • №110/109 Львов – Херсон;
  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • №715/716 Киев – Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт "Укрзализныци" и получить 100% возмещения их стоимости (в любой момент до дня запланированной поездки и не позднее 60 дней после)", – написала пресс-служба.

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Напомним, ранее власти Тернополя отказались ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что город внесли в "красную зону". С понедельника, 7 сентября, в Тернополе все учреждения и предприятия будут работать в обычном режиме. Изменения коснутся только общественного транспорта.

Также мы сообщали, что коронавирусом заразился и мэр Тернополя Сергей Надал. В то же время, кроме городского головы, никто из сотрудников Тернопольского горсовета не заболел.

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Укрзализныця Тернополь карантин коронавирус
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