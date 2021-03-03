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В "красных" Черновцах митингуют предприниматели (фото, видео)

3 марта, 12:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Предприниматели обещают выйти на работу несмотря на ограничения

В Черновцах сегодня, 3 марта, под зданием областной государственной администрации собрались предприниматели. Они требуют ослабить введенные жесткие карантинные ограничения в регионе.

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Как сообщает "Погляд", на акции протеста собрались около 30 человек.

Фото: pogliad.ua

Фото: pogliad.ua

"Не вижу никакой помощи от местных властей в связи с тем, что нас отправили на карантин. Мы вообще не услышали ответа, окажут ли нам помощь. Одни закрыты, так как мы, а другие работают. Обычно от этого заболеваемость не упадет. Я лично понимаю эту ситуацию. Потому что вчера около 500 заболели и более 160 буковинцев госпитализировали. Но мы хотим услышать от власти, как нам дальше жить. Нас отправили и все, что хотите делайте. Но как содержать семью мы не знаем. Мы не услышали конкретного ответа, как нам дальше быть", – сказал организатор пикета, предприниматель Василий Шкробанець.

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Отмечается, что предприниматели обещают выйти на работу несмотря на ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой и Житомирской областях запретили поезда из-за коронавируса.

Также напомним, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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