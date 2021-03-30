В "красных" Черновцах предприниматели пикетируют горсовет (фото)

В Черновцах у здания городского совета протестуют предприниматели. Сотни людей требуют разрешить работу рынков в красной зоне карантина.

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Об этом сообщает с места событий корреспондент "Сегодня" Генриетта Беух.

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Реклама Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Собравшиеся предприниматели говорят, что введение карантина нарушает их конституционное право на труд. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Реклама Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Черновцах 100-летняя пенсионерка оправилась от COVID-19. У нее были сопутствующие болезни. Медики не считают это странным, учитывая ее возраст.

Также напомним, в Черновцах после COVID-прививки умер мужчина.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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