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В "красных" Черновцах предприниматели пикетируют горсовет (фото)

30 марта, 12:22

Мария Дмитренко , Генриетта Беух

Они просят разрешить работу Калиновского рынка

В Черновцах у здания городского совета протестуют предприниматели. Сотни людей требуют разрешить работу рынков в красной зоне карантина.

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Об этом сообщает с места событий корреспондент "Сегодня" Генриетта Беух.

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"
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Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Собравшиеся предприниматели говорят, что введение карантина нарушает их конституционное право на труд. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"
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Фото: Генриетта Беух, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Черновцах 100-летняя пенсионерка оправилась от COVID-19. У нее были сопутствующие болезни. Медики не считают это странным, учитывая ее возраст.

Также напомним, в Черновцах после COVID-прививки умер мужчина.

Все подробности в спецтеме Адаптивный карантин в Украине

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рынки карантин Черновцы митинг предприниматели коронавирус
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