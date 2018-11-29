В кроссовках – через глубокий снег: на Буковине поймали группу нелегалов

Сегодня, 13:40

Мужчины добрались до румынской  границы из Афганистана и Пакистана

Фото: ГПС
Фото: ГПС

Трех незаконных мигрантов, которые ночью пытались нарушить украинско-румынскую границу, задержали пограничники Черновицкого отряда.

"Информацию о возможном незаконном пересечении иностранцами границы пограничники получили от оперативников ГПС. Поэтому на это направление был выслан дополнительный наряд, который и обнаружил нарушителей", – сообщают в Госпогранслужбе.

Ночных путешественников, которые при достаточно низкой температуре и заснеженной местности путешествовали в спортивной обуви, военнослужащие отряда остановили в ста метрах от государственной границы. У задержанных при себе не оказалось никаких документов. С их слов стало известно, что они являются гражданами Афганистана и Пакистана.

Сейчас иностранцы находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда. Правоохранители устанавливается лиц, которые могут быть причастны к переправке нелегальных мигрантов через государственную границу.
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"Сегодня"

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