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В Крыму ФСБ задержала жителя Львовской области

3 сентября, 13:36

У мужчины отобрали 2 тысячи евро, автомобиль и документы

Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. Применяя психологическое и физическое давление в течение четырех часов, они требовали от мужчины предоставить информацию о связях с правоохранителями и бойцами ВСУ, о местах дислокации их подразделений и т. д. Об этом сообщают в СБУ.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы и 2 тыс. евро.

Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников – военнослужащие, представители правоохранительных органов, участники АТО (ООС), представителей патриотических организаций, а также рядовые граждане Украины, выезжающие в РФ или временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, посетить родственников и тому подобное.

Ранее на пункте пропуска "Джанкой" в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России.

Также сообщалось, что в оккупированном Армянске российские пограничники незаконно задержали двоих украинцев, разыскиваемых по подозрению в якобы совершении уголовных преступлений на территории России.

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Крым Львов ФСБ евро

Источник: Сегодня

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