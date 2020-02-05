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В курортной Ворохте закончились места на кладбище

5 февраля, 19:56

Местная власть надеется, что для захоронений выделят новую землю

В курортном поселке Ворохта Ивано-Франковской области негде хоронить умерших. Старое кладбище переполнено, а земли под новое кладбище нет. Захоронения делают вплотную друг к другу. Хотя это мешает ухаживать за могилами, говорят на местном коммунальном предприятии.

"Могилу нужно обслужить, должно быть хотя бы метр между могилами, чтобы действительно можно было обслужить", – говорит директор поселкового коммунального предприятия Владимир Никорак.

Ворохта – курорт, поэтому свободной земли здесь нет. А выкупить участок – дорого, денег у поселка пока хватает всего на пять соток.

Сейчас рассматривается вариант выкупа земли у частного лица, чей участок расположен вплотную к кладбищу. Таким образом появится возможность еще некоторое время хоронить умерших – до решения вопроса о новом кладбище.

В поселковом совете хотят обустроить новое кладбище за пределами Ворохты. Но пока – нельзя. Ведь вокруг – земли заповедника, поэтому требуется специальное разрешение Минэкологии.

В Минэкологии, говорят представители местной власти, согласились выдать земли под новое кладбище. Однако переоформление документов и обустройство нового участка может продлится не менее года.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что киевские власти нашли место, где будут хоронить бездомных и одиноких стариков.

Также мы писали о случае, когда55-летняя Малати Чаугули из индийского штата Карнатака, которую врачи сочли умершей, очнулась на собственных похоронах.

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земля кладбище Ивано-Франковская область Ворохта

Источник: Сегодня

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