В лагере на Буковине массово отравились дети

Власти, впрочем, утверждают лишь о пяти госпитализированных

Массовое отравление произошло вчера в детском оздоровительном лагере в селе Репужницы Черновицкой области.

По данным агентства АСС, родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, находящихся в лагере.

Полиция в свою очередь сообщает о пяти госпитализированных в Кицманскую ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит".

Об этом в видеокомментарии сообщил заместитель начальника следственного отделения Заставновского отделения полиции Иван Ильчук, передает УНН.

"9 июня полицией Буковины во время мониторинга соцсетей было обнаружено размещенную публикацию, в которой говорится о групповом отравления 26 человек в детском оздоровительном лагере в селе Репужинцы, среди которых 24 ребенка и двое взрослых. Проведенной проверкой и опросом медицинских работников всех лечебных учреждений города Черновцы и области установлено, что этого числа около 17 часов в инфекционное отделение Кицманской ЦРБ с диагнозом "острый энтероколит" из лагеря села Репужинцы поступило 5 детей и один взрослый", – сообщил Ильчук.

По его словам, остальные дети находятся по месту дислокации лагеря или дома по месту жительства под надзором родителей.

Дежурный врач Кицманской ЦРБ Артем Руснак добавил, что 9 июня в больницу были доставлены пять детей в возрасте от 13 до 17 лет и один взрослый с диагнозом "острый гастроэнтероколит неясного генеза".

"На данный момент больные получают полноценное лечение. Состояние их удовлетворительное", – отметил медик.

Как сообщалось, в детсаду Кропивницкого произошло массовое отравление.

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