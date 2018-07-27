В лесах Закарпатья нашли "потерянных" выходцев из Индии и Пакистана

Проводники обещали нелегально отвести мужчин в Венгрию, но бросили на полпути

В Ужгородском районе Закарпатья, во время патрулирования окрестностей села Глубокое сотрудники пограничники Чопского отряда обнаружили двух неизвестных азиатской внешности. Иностранцы были без документов.

"Вскоре военнослужащие нашли еще четверых выходцев из восточных стран. Они тоже скрывались в лесу. Пятеро из них назвались гражданами Индии, еще один – гражданином Пакистана", – сообщают в ГПС.

Также пограничникам удалось задержать нашего соотечественника – вероятного проводника. Он не имел при себе ни одного документа и не смог объяснить, что делает возле границы.

Во время проверки иностранцы рассказали, что неизвестные проводники требовали деньги за то, что "довели" их в Венгрию и бросили чужестранцев в лесу на Закарпатье.

Сейчас продолжаются поиски причастных к данному правонарушению.

Напомним, недавно во Львовской области задержали большую группу нелегалов. Мигранты из Ирака и Турции, среди которых были женщины и дети, пытались пробраться в Польшу, а затем – в страны Европы.

Ранее Пограничники Львовского отряда ночью задержали семь нелегальных мигрантов, которые, по словам самих нарушителей госграницы, являются гражданами Сирии и Ирака.