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В Луцке автомобиль слетел с дороги и завис над пропастью: фото и видео

28 января, 15:09

Легковушку занесло на скользкой дороге

Фото: www.volynnews.com

Фото: www.volynnews.com

В Луцке произошло жуткое ДТП – легковушка снесла отбойник и застряла между деревьев над обрывом. Об этом сообщают "Волынские Новости".

Авария произошла сегодня, 28 января, около 12:00 на мосту на улице Киверцивской. Водитель Volkswagen не справился с управлением на скользкой дороге, и слетел с нее. Легковушка протаранила бетонный отбойник и практически повисла над обрывом.

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"Водитель трезвый, не справился с управлением, ослепило солнце, есть свидетели, отобраны объяснения. По факту ДТП составлен протокол по ст.124, 139 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в пресс-службе местной полиции.

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Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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