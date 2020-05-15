В Луцке безработные торговцы устроили протест на дороге: фото и видео

В Луцке, недалеко от которого произошла вспышка коронавируса, торговцы с "Центрального рынка", расположенного практически под стенами памятника архитектуры национального значения – Замка Любарта (изображенного на купюре в 200 гривен), вышли на акцию против сноса базара.

Как сообщили в Facebook-группе "Луцький урбаніст", торговцы вышли на пешеходный переход по улице Набережной, фактически остановили движение и вызвали огромную пробку в час пик.

Участники протеста пообещали, что на протяжении трех часов будут ходить по пешеходным переходам, периодически меняя локации.

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За порядком следили два наряда полиции, и заботились о том, чтобы протестующие пропускали служебный транспорт и кареты скорой помощи.

За день до этого подобная акция прошла возле медицинского колледжа: торговцы выражали свое негодование в связи с демонтажем главных ворот Центрального рынка и нескольких секций ограждения.

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Стоит добавить, что соцсетях многие горожане выступили однозначно против такого поведения торговцев и согласились с необходимостью переноса рынка, работа которого серьезно вредит туристической привлекательности города.

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Как известно, ранее Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков, однако это решение вступит в силу только после публикации на сайте правительства, после чего должна быть созвана сессия местных советов, которые и примут окончательное решение по их работе.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая начали работать продуктовые рынки. По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, к 12 мая в стране было открыто 640 рынков.

Кроме того, президент Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что может заработать с 22 мая.

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