В Луцке чиновница мэрии требовала крупную взятку от ветерана АТО
Женщина получила тысячу долларов за содействие в получении компенсации на жилье
На Волыни сегодня, 22 июля, разоблачили главного специалиста одного из отделов департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого горсовета на взятке. Женщина требовала и получила неправомерную выгоду в размере 1000 долларов от участника АТО за содействие в получении компенсации на жилье. Об єтом сообщают в прокуратуре области.
Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении уголовного преступления и об избрании ей меры пресечения.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
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