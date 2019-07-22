В Луцке чиновница мэрии требовала крупную взятку от ветерана АТО

Женщина получила тысячу долларов за содействие в получении компенсации на жилье

Фото: пресс-служба прокуратуры

На Волыни сегодня, 22 июля, разоблачили главного специалиста одного из отделов департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого горсовета на взятке. Женщина требовала и получила неправомерную выгоду в размере 1000 долларов от участника АТО за содействие в получении компенсации на жилье. Об єтом сообщают в прокуратуре области.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении уголовного преступления и об избрании ей меры пресечения.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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