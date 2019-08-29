В Луцке детская игра со спичками чуть не закончилась трагедией

В Луцке игры со спичками едва не стоили жизни трехлетнему малышу, которого родители без присмотра в квартире.

Соседи забили тревогу, когда подъезд многоэтажки уже наполнил едкий дым. Люди начали искать его источник и услышали плач малыша. На место прибыли правоохранители и на ощупь нашли ребенка в задымленной квартире на полу. Сейчас мальчик находится в реанимации – у него ожоги дыхательных путей.

"Когда я выталкивал его из квартиры, то думал только об одном – чтобы он остался жив. Увидел, что ожогов на нем явных нет, взял его на руки, а дальше сосед у меня перехватил ребенка и мы уже все выбежали из подъезда", – рассказал спасший ребенка патрульный полицейский Владислав Романюк.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

А в Винницкой области после ликвидации масштабного пожара в поле умер 22-летний спасатель. Как выяснилось, тогда огонь охватил более трех гектаров поля. Когда возгорание локализовали, спасатель вернулся в часть, где ему и стало плохо. Пожарника срочно доставили в реанимацию, но спасти его не удалось.

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