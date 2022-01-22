В Луцке девушку убило током в ванной

Врачи пытались реанимировать пострадавшую, когда прибыли на место, но она скончалась

Девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 января, в одной из многоэтажек в Луцке умерла девушка от удара током. По предварительной информации, погибшая пользовалась мобильным телефоном, когда принимала принимая ванну.

Об этом пишет Волинські новини.

Девушку пытались спасти

В диспетчерскую службу скорой помощи в 17.42 пришел вызов о том, что с девушкой в ​​ванной комнате произошел несчастный случай. Когда медики прибыли на место, пострадавшую уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать ее, но она скончалась.

На месте работала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибшая пользовалась мобильным телефоном, когда принимала ванну. Ее ударило током.

Под Черниговом в озере убило током двух IT-шников

На базе отдыха "Бречь" в Черниговской области в озере погибли два сотрудника IT компании– 26-летний Влад Каснер и 28-летний Евгений Иванов. Их прямо в озере ударило током.

Компания отдыхала на этой базе отдыха не впервые. И в этот раз решили провести двухдневный корпоратив там. В первый день все было хорошо, а вот во второй произошла трагедия.

"Влад прекрасно плавал и недавно купил себе умные часы-трекер, по которым настраивал и контролировал персональные тренировки. Парень решил напоследок сделать полный круг вдоль всего берега озера – его жена осталась на берегу. Около 11.29 раздался странно-неестественный крик Влада, в судорогах он скрылся под водой на мелководье у неработающего декоративного водопада – буквально в двух метрах от берега", – говорится в сообщении компании.

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