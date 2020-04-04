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В Луцке два медика заразились при вскрытии умершего врача с коронавирусом

4 апреля, 14:35

Руслан Ровик

Лабораторные анализы подтвердили наличие COVID-19 у двух медиков

В Луцке коронавирус подтвердили у двоих медиков, которые делали вскрытие волынского врача, умершего от COVID-19. Результаты тестов еще одной медсестры еще ожидаются.

Об этом заявил директор Волынского областного патологоанатомического бюро Владимир Онищук, сообщают "Волынские новости".

Медиков протестировали сразу после завершения вскрытия. По состоянию на 3 апреля у врача и медсестры коронавирус подтвердился, результаты исследований еще одной медсестры ожидаются.

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Онищук подчеркнул, что при вскрытии придерживались всех процедур, медики были в защитном снаряжении, ведь уже тогда было известно, что покойный, вероятно, был инфицирован COVID-19.

В настоящее время медики чувствуют себя удовлетворительно, симптомов болезни у них нет, они находятся на самоизоляции. В соответствии с процедурой, во всех помещениях после вскрытия провели чистку, обработку и уборку.

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Напомним, ранее у врача-гинеколога Волынской областной клинической больницы Ореста Тымчака, который умер 29 марта, после смерти лабораторно подтвердили коронавирус.

Также сообщалось, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские.

А в Одесской области разразился скандал:

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